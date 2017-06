Brexit: Tusk, reversibile? E cita 'Imagine' di Lennon

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "Il processo di Brexit è iniziato, è la cosa più difficile per la Ue ma siamo preparati. Qualche amico mi ha chiesto se è un processo reversibile. Ho risposto che in effetti la stessa Ue è costruita su sogni che sembravano impossibili da raggiungere. You may say I'm a dreamer but I'm not the only one...": lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk in una conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente ucraino Petro Poroshenko, citando 'Imagine' di John Lennon.