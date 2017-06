Gli cade addosso vaso da giardino, muore bimbo 5 anni

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Tragedia a Guidonia, vicino Roma. Un bambino di 5 anni si sarebbe arrampicato su un muretto nel giardino di casa quando un vaso gli è caduto addosso. Il piccolo è stato portato all'ospedale Pertini di Roma dove è deceduto in seguito a un trauma cranico. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. A portarlo in ospedale i genitori che hanno raccontato la dinamica dell'incidente agli investigatori del commissariato di Sant'Ippolito e di San Basilio.