Medico trovato morto in casa, si sospetta omicidio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 GIU - Potrebbe essere stato ucciso l'uomo di 47 anni trovato morto nella sua abitazione di San Martino di Rosignano, frazione di Rosignano Monferrato in provincia di Alessandria. Si tratta di un medico, in servizio presso l'ospedale di Casale. Questa mattina la vittima non si è presentata al lavoro e i colleghi sono andati a cercarlo a casa, dove l'hanno trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Ad un primo sommario esame, il cadavere presenterebbe delle ferite da taglio su un fianco. Sul posto i carabinieri. Le indagini sono in corso, ma si sospetta possa trattarsi di omicidio. (ANSA).