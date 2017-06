Francia: record assoluto caldo dal '45,allerta smog a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Temperature record in Francia. Ieri, rivela Meteo France, è stata la giornata più calda di giugno dal 1945. Settantasette dipartimenti restano anche oggi in allerta arancione 'canicule', ovvero caldo eccezionale. Nella fornace della Francia si aggiunge l'emergenza smog. Come avviene regolarmente con l'arrivo del bel tempo, Parigi è avvolta dalle polveri sottili che rendono l'aria irrespirabile. Per migliorare la situazione, la prefettura ha decretato il blocco del traffico dalle 5 del mattino alla mezzanotte di oggi per i veicoli più inquinanti, sconti sul biglietto dei trasporti pubblici - con un forfait quotidiano a 3,80 euro. Il sindaco Anne Hidalgo, ha anche annunciato l'apertura notturna dei parchi pubblici e le bici gratis, ma non è affatto sicuro che con temperature superiori ai 30 gradi molti abbiano voglia di inforcare la bicicletta. Mentre suscita polemiche la comunicazione a tappeto sul caldo e quella invece decisamente più timida, almeno fino a ieri, sull'allerta smog che investe la capitale.