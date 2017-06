Zanda, tempo per cambiare Regolamenti Camere c'è, ora patto

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il tempo per modificare i Regolamenti delle Camere c'è, anche perché ogni ramo del Parlamento può approvarsi il proprio senza il "tormentone" della navetta "che potrebbe essere molto logorante", ma "sconsiglierei di andare in Giunta per il Regolamento e poi in Aula senza prima aver raggiunto un accordo". A sostenerlo è il presidente dei senatori Pd Luigi Zanda che è intervenuto, con il capogruppo FI Paolo Romani e Vito Crimi (M5S) al convegno promosso da Luciano Violante. "Quali limitate riforme dei regolamenti sono ancora possibili in questa legislatura?".