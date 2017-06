Incidenti montagna: trovato morto escursionista disperso

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 22 GIU - E' morto Marco Ramondetti, l'escursionista di 32 anni di cui non si avevano più notizie da domenica scorsa. Il suo cadavere è stato trovato dal soccorso alpino nella zona del monte Oronaye, lungo i pendii che conducono alla cima del Bec du Lievre (2.700 metri), sulle Alpi appena al di là del confine tra la Francia e la provincia di Cuneo. Era ai piedi di un saltino di roccia e, da una prima ricostruzione, si ipotizza che la vittima sia precipitata. Alle ricerche hanno partecipato il Soccorso alpino piemontese, la guardia di finanza, gli elicotteri del 118 e la Gendarmerie di Barcelonette. Impiegate anche unità cinofile da ricerca molecolare. A dare l'allarme, domenica sera, era stata la famiglia di Ramondetti, ingegnere alla Magneti Marelli, che non lo aveva visto rientrare a casa. Lunedì il ritrovamento della sua auto, in territorio francese, ha fatto circoscrivere le ricerche alla zona dell'Oronaye, dove nelle scorse ore è stato trovato il cadavere.(ANSA).