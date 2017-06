Truffe: pm Milano indaga su vendite diamanti banche-clienti

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La Gdf di Milano ha effettuato nei giorni scorsi alcune acquisizioni di documenti e di materiale informatico in una serie di istituti di credito nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dai pm Fabio De Pasquale e Grazia Colacicco, per presunte truffe sulla vendita di diamanti a clienti delle banche. L'inchiesta, di cui si dà notizia oggi su alcuni quotidiani, è appena agli inizi e le acquisizioni sono state disposte in Banco Bpm, in Intesa San Paolo, in Monte dei Paschi di Siena, in Unicredit e nella Popolare di Bari. Gli accertamenti sono scattati dopo che la Consob, lo scorso novembre, si era occupata del caso in seguito ad un'inchiesta giornalistica della trasmissione 'Report'. Trasmissione che aveva denunciato come negli ultimi anni alcune banche abbiano proposto ai risparmiatori di investire soldi comprando diamanti attraverso società private, ma che poi le vendite sarebbero avvenute a prezzi raddoppiati rispetto al valore di mercato e senza le necessarie informazioni.