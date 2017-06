(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Non credo ci sia stato uno stallo sulla governance della Consip. Ovviamente l'obiettivo è che venga ripristinato al più presto il cda. Ma queste sono scelte della politica. In questi giorni ci sono state delle dimissioni ma noi abbiamo continuato a lavorare con Consip". Così il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. Per Cantone "va difesa complessivamente la società, che mella scelta della politica degli appalti svolge un ruolo fondamentale. Cosi' come svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle stazioni appaltanti".