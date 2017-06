Torino: Chiamparino, movida? Riprendere in mano situazione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 GIU - "La movida c'è da decenni, ma non si sono mai verificate situazioni fuori controllo come quelle cui assistiamo in questi giorni. Mi auguro che sindaco, prefetto e questore riprendano in mano la situazione". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, torna sulle tensioni degli ultimi giorni a Torino. "Non è tollerabile che le famiglie che la sera, con il caldo, vogliano passare qualche ora all'aperto si trovino in situazioni di stress e, sostanzialmente, fuori controllo come quelle che abbiamo visto", aggiunge Chiamparino, oggi ad Alessandria per sostenere la candidatura della sindaca uscente del Pd Rita Rossa al ballottaggio di domenica. "La movida dà il senso di una città viva, ma deve svolgersi dentro regole che devono essere rispettate. Mettiamo regole che tutelino gli abitanti, che tutelino la possibilità di circolare nella zona, ma regole che siano 'controllabili' dalle forze dell'ordine. Altrimenti - conclude - rischiano di essere evase da tutti e diventa il caos".