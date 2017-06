(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La posizione del Governo sul ddl Concorrenza è chiara sin dall'apposizione del voto di fiducia al Senato". Lo afferma la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. "Il Governo - prosegue la ministra - ritiene che il provvedimento vada approvato definitivamente nel più breve tempo possibile, dopo un esame parlamentare durato circa due anni, trattandosi peraltro di provvedimento recante 'Legge annuale per il mercato e la concorrenza'". "Coerentemente, se la Camera apporterà modifiche al testo rinviandone l'approvazione definitiva, il Governo, come ha sempre fatto, ne chiederà la più rapida calendarizzazione alla Conferenza dei Capigruppo al Senato", conclude Finocchiaro.