(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Corte costituzionale sudafricana ha dato il via libera alla segretezza per il voto di sfiducia parlamentare nei confronti del presidente Jacob Zuma. Lo riferisce Bbc. Il presidente del Parlamento ha il diritto di fissare il voto segreto, ha stabilito la Corte. L'opposizione punta sul voto segreto per scalzare il presidente, che ha già superato indenne diverse altre mozioni di sfiducia.