Rapporto Reuters, il successo del sito ANSA per affidabilità

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Raro esempio di agenzia di stampa che abbia raggiunto un significativo numero di utenti unici online", l'ANSA resta tra i top brands italiani preferiti dagli utenti che cercano notizie sul web e viene scelta in primo luogo per l'accuratezza e l'affidabilità delle notizie (46%), poi per la capacità di trattare temi complessi in modo semplice (23%), per la forza dei punti di vista (21%), per le notizie di alleggerimento (11%). E' quanto emerge dall'indagine annuale dell'Istituto Reuters per lo studio del giornalismo. Nella classifica dei top brands, l'ANSA è il quarto sito italiano utilizzato settimanalmente come fonte di notizie su Internet. Il sito dell'agenzia viene usato ogni settimana dal 21% degli intervistati. Davanti all'ANSA ci sono Repubblica.it, utilizzato dal 28%, TgCom24 (27%) e Sky Tg24 (26%). Quinto il sito del Corriere della Sera con il 20%.