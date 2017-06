Usa: tempesta tropicale Cindy fa un morto in Alabama

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - La tempesta tropicale Cindy ha fatto la sua prima vittima. Si tratta di un ragazzo di dieci anni originario del Missouri e in vacanza in Alabama. E' stato colpito da un tronco mentre si trovava in un condomino di fronte al mare con la famiglia. Cindy ha toccato terra in Louisiana dove il governatore John Bel Edward ha dichiarato lo stato di emergenza. La tempesta aveva cominciato a minacciare alcuni degli stati del sud degli Stati Uniti già dallo scorso martedì con il rischio di allagamenti per le forti piogge. Alabama, sud del Mississippi e della Louisiana e la parte occidentale della Florida sono state coperte da circa un metro e mezzo di pioggia. Anche se indebolita, ora Cindy si sta spostando nelle zone interne e lo stato del Tennessee ha fatto sapere che sta cercando di abbassare il livello dell'acqua di alcuni laghi per evitare straripamenti.