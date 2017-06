(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Le prime denunce a Torino da parte di persone coinvolte nei fatti del 3 giugno in piazza San Carlo sono state presentate in procura. E' quanto si apprende da ambienti giudiziari. Le denunce non comportano automaticamente l'iscrizione di nomi nel registro degli indagati. Il fascicolo, rubricato come omicidio colposo in relazione alla morte di Erika Pioletti, resta quindi a carico di ignoti. Pubblici ministeri e Digos stanno completando la ricostruzione degli avvenimenti ed esaminando la copiosa documentazione amministrativa acquisita in Comune, Questura, Prefettura e altri enti. (ANSA).