(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Al ddl sulla concorrenza abbiamo fatto quattro correzioni puntuali, condivise da gran parte della maggioranza e dell'opposizione, su questioni già rilevate dai relatori al Senato e su cui non si era potuto intervenire per la fiducia". Lo dice Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, interpellato sull'approvazione con modifiche del provvedimento. "Tutte le letture politiche - aggiunge - sono sbagliate. Le modifiche sono state approvate da M5s, FI, Lega, Mdp e Pd. Questo però non mette in discussione l'approvazione rapida del provvedimento entro l'estate".