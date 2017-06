Onu, nel 2050 saremo in 9,8 miliardi sulla Terra

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Il numero di persone sulla terra continua ad aumentare ad un ritmo impressionante di circa 83 milioni l'anno. E, secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale, nel 2030 saremo in 8,6 miliardi. Mentre nel 2050 si arriverà a quota 9,8 miliardi e nel 2100 a 11,2 miliardi. Il 'World Population Prospects: The 2017 Revision', pubblicato dal Dipartimento per gli affari economici e sociali dell'Onu, mostra in particolare come nel giro di sette anni la popolazione dell'India dovrebbe sorpassare quella della Cina. La Nigeria invece e' lo Stato che cresce più rapidamente, e poco prima del 2050 dovrebbe superare gli Stati Uniti piazzandosi al terzo posto.