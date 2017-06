(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "Per me il futuro dei 27 ha la precedenza sulle discussioni per l'uscita della Gran Bretagna" dall'Ue. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel al suo arrivo al vertice Ue. "Siamo ovviamente impegnati in questi negoziati e questi avranno luogo in buona fede", ha sottolineato, "ma il focus deve essere sull'Ue a 27".