Incendio Londra:600 edifici con rivestimento simile Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Sono 600 gli edifici elevati in Inghilterra che hanno un rivestimento con pannelli simili a quelli usati nella Grenfell Tower di Londra. E' la stima resa pubblica oggi da Downing Street dopo che riferendo ai Comuni sulla tragedia del palazzo londinese di 24 piani la premier Theresa May non aveva indicato un numero preciso delle altre torri a rischio. Fino ad ora tre campioni ricavati dai pannelli usati per ricoprire gli edifici hanno rivelato un preoccupante livello di infiammabilità e altri dati saranno pubblicati nei prossimi giorni. Un portavoce del N. 10 ha anche rassicurato che è una "questione di assoluta urgenza" comunicare ai residenti degli edifici a rischio l'esito dei test.