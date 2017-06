Terremoti: potente sisma di 6.8 al largo Guatemala

(ANSA-AP) - GUATEMALA CIY, 22 GIU - Un potente sisma di magnitudo 6.8 si è verificato al largo del Guatemala. Secondo l'Usgs, l'istituto geofisico americano, l'epicentro del sisma è 38 chilometri a sud ovest di Puerto San José e a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita anche a Guatemala City. Non si segnalano vittime. Le autorità non hanno diffuso nessun allarme tsunami dall'Oceano Pacifico. Sui social network sono state pubblicate immagini di case e costruzioni che sono state danneggiate dal sisma, soprattutto ad Antigua Guatemala, cittadina sulle montagne il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco. Il presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha chiesto ai suoi concittadini di mantenere la calma, in previsione di possibili scosse di assestamento.