(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - La presidente del Front National, Marine Le Pen, ha fatto sapere di aver preso un appuntamento con i giudici nel quadro dell'inchiesta sugli assistenti parlamentari a Strasburgo. Tuttavia, la deputata non ha indicato la data fissata per il colloquio. Durante la campagna delle ultime elezioni presidenziali, Marine Le Pen aveva deciso di non comparire davanti ai giudici, sfruttando così la sua immunità da europarlamentare. Questa mattina il vicepresidente del partito, Louis Aliot, si è rifiutato di rispondere a una convocazione della polizia.