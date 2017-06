Torino: San Giovanni blindato, accesso limitato P.Vittorio

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Accesso limitato a piazza Vittorio, sabato sera, in occasione dei fuochi d'artificio di San Giovanni, il santo patrono di Torino. Dopo i fatti di piazza San Carlo, il piano di sicurezza predisposto dalla Città, di concerto con Prefettura e Questura, prevede che la piazza - una delle più grandi d'Europa - ospiti fino ad un massimo di 48 mila persone, ovvero due per ogni metro quadrato, con aree transennate e corridoi liberi per consentire il transito di mezzi di servizio e di soccorso. L'ingresso delle persone, dalle ore 18, avverrà esclusivamente attraverso varchi controllati, come negli stadi di calcio. All'interno non sarà possibile portare bottiglie di vetro, lattine o altro materiale ingombrante e potenzialmente pericoloso, come ombrelli e bastoni, bombolette spray, biciclette. Per accelerare i controlli, è consigliato l'utilizzo di borse piccole e trasparenti. Lo spettacolo pirotecnico, informa sempre la Città, avrà un contenuto impatto sonoro.(ANSA).