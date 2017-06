Tusk, accordo per cooperazioni Difesa, passo storico

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 22 GIU - I leader europei "hanno concordato di istituire le cooperazioni per la difesa: è un passo storico". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, specificando che le cosiddette Pesco (cooperazione permanente strutturata) nella difesa europea "hanno l'ambizione di essere inclusive" per cui tutti gli stati membri sono invitati a partecipare e che "entro tre mesi" dovranno essere presentate le liste degli impegni per i progetti per le capacità militari e per la cooperazione "sul terreno". I leader dei 28 hanno raggiunto anche un accordo per approfondire gli sforzi contro i 'foreign fighter' e per cooperare più strettamente con le industrie online, ha spiegato Tusk, secondo cui "il terrorismo resta una minaccia importante". "Chiediamo ai media - ha aggiunto - di fare tutto il possibile per sviluppare strumenti per individuare e rimuovere automaticamente i contenuti" legati al jihadismo.