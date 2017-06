(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - 'Get a friggin' clue', fatevi venire una dannata idea. Michael Moore tuona contro i democratici su Twitter dopo l'ennesima disfatta elettorale in Georgia e li mette in guardia sul rischio di perdere anche le elezioni di metà mandato l'anno prossimo. Il partito "non ha idea di come vincere perché non hanno un messaggio, non hanno un piano, non hanno leader, non fanno resistenza", ha scritto in un post. Poi rivolgendosi ai suoi fan aggiunge: "Dico questo a sette milioni e mezzo di persone su social media e ai milioni che guardano i miei film e leggono i miei libri: avete intenzione di starvene con le mani in mano e far si che questo accada?".