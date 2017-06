Bimbo di 5 anni muore travolto da un vaso

E’ stata questione di pochi istanti e il gioco si è trasformato in tragedia. Un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato travolto ieri sera da un grosso vaso mentre si trovava nel giardino della sua abitazione di Guidonia, alle porte di Roma. Un incidente avvenuto davanti agli occhi del padre che si trovava con lui in quel momento.



Inutile la disperata corsa in auto fino all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Il vaso in muratura, cadendogli addosso, gli ha provocato un grave trauma cranico e il suo cuore nella notte ha smesso di battere. Del caso si occupa la polizia che al momento propende per il tragico incidente. A quanto ricostruito dagli investigatori, il padre del bimbo ieri sera, intorno alle 20, stava effettuando dei lavoretti nel giardino della loro casa quando il piccolo ha cercato di arrampicarsi su un muretto per giocare.

Probabilmente a un certo punto ha perso l’equilibrio e stava cadendo così si è aggrappato a un grosso vaso in muratura che, però, si è staccato cadendogli addosso. Il bimbo è rimasto a terra in una pozza di sangue. A soccorrerlo sono stati i genitori, entrambi 42enni italiani, che lo hanno portato in macchina al pronto soccorso del Sandro Pertini di Roma.

Una corsa disperata durata diversi chilometri che purtroppo si è rivelata inutile. Per essere più veloci avrebbero anche chiesto alla Polstrada di essere scortati. Il piccolo era in gravissime condizioni e per lui non c'è stato nulla da fare. Ed è stata la coppia, sotto choc, a raccontare i dettagli dell’incidente agli agenti dei commissariati Sant'Ippolito e San Basilio, intervenuti al pronto soccorso quando è arrivata la segnalazione del decesso del piccolo. Nell'abitazione stamattina sono stati effettuati i rilievi anche dagli esperti della polizia scientifica. Il sopralluogo avrebbe confermato la versione fornita dai genitori: un tragico incidente avvenuto davanti agli occhi del papà.