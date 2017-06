Premi: consegnato 'I nostri Angeli-Unicef' all'ANSA

(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU -"Penso che la differenza nel nostro mestiere la faccia l'etica, la passione. Cerchiamo di usarle sempre con entusiasmo". Lo ha detto il direttore dell'ANSA Luigi Contu nel ricevere dal portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini a Trieste il premio "I Nostri Angeli" promosso con la Fondazione Luchetta e il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta. "Bisogna raccontare le storie - ha aggiunto Contu - con grande attenzione e delicatezza. Noi abbiamo scelto di raccontare chi sta vicino ai bambini e li vuole aiutare". L'ANSA è stata premiata "per aver contribuito in maniera determinante all'affermarsi, nel nostro Paese, di una cultura dell'altro che, attraverso la conoscenza di fatti lontano da noi, si pone quotidianamente lo scopo di infrangere il muro di indifferenza che troppo spesso allontana i cittadini dalla conoscenza delle storie di tanti, troppi bambini ancora invisibili del pianeta. ANSA è divenuta, di giorno in giorno, un alleato insostituibile nella difesa dei diritti intangibili dell'infanzia".