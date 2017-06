Sanità: morì in intervento, chiesto rinvio per 3 medici

(ANSA) - BRESCIA, 23 GIU - La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per tre degli otto medici della clinica Poliambulanza indagati per la morte, durante un intervento chirurgico, di un 59enne bresciano avvenuta il 29 dicembre del 2015. Lo scrive l'edizione locale de Il Giorno. L'uomo è deceduto nel corso di un intervento per la rimozione di un tumore e in seguito alla rescissione accidentale dell'arteria mesenterica superiore. I tre medici sono accusati di omicidio colposo dovuto a imperizia e negligenza.