Brexit: May, su cittadini Ue nostra offerta equa e seria

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - La proposta sui diritti post-Brexit dei cittadini Ue che vivono in Gran Bretagna "è un'offerta molto equa e molto seria", su cui "il governo lunedì definirà maggiori dettagli". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May al suo arrivo al secondo giorno di lavori del vertice Ue. "Vogliamo rassicurare i cittadini Ue che hanno stabilito la loro casa e la loro vita in Gran Bretagna, nessuno dovrà andarsene, potranno restare e continuare a farlo", ora però, ha avvertito May, "voglio la stessa certezza anche per i cittadini britannici che vivono nell'Ue". I dettagli su date limite e tempi "saranno oggetto del negoziato", ha aggiunto.