Migranti: Alfano,Europa veramente indietro,faccia suo lavoro

(ANSA) - BARI, 23 GIU - "Sull'immigrazione l'Europa è veramente indietro. Noi stiamo lavorando anche bypassando l'Europa, ma non dimenticando che l'Europa deve fare il proprio lavoro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, parlando con i giornalisti a Bari, a margine di un evento con alcuni imprenditori. "Nei prossimi giorni - ha aggiunto - ospiterò a Roma un vertice con alcuni paesi europei e alcuni paesi africani di transito, per evitare che i migranti arrivino in Libia". "Così - ha concluso - risparmiamo anche un pezzo di fatica libica nell'arginare le partenze".