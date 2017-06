G20: Gentiloni da Merkel il 29 giugno

(ANSA) - BERLINO, 23 GIU - Il 29 giugno, Angela Merkel incontrerà a Berlino alcuni leader europei, in vista del G20, fra cui Paolo Gentiloni. Lo ha detto la viceportavoce Ulrike Demmer, in conferenza stampa. All'incontro parteciperanno fra gli altri Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, il francese Emmanuel Macron, lo spagnolo Mariano Rajoy, la britannica Theresa May e l'olandese Mark Rutte.