Londra: polizia, fiamme partite da frigo difettoso

(ANSA) - LONDRA, 23 GIU - L'incendio della Grenfell Tower è stato scatenato da un frigorifero difettoso e il rivestimento usato nell'edificio non ha superato i test di sicurezza condotti dopo la tragedia. Lo ha detto la sovrintendente della Met Police Fiona McCormack in una conferenza stampa a Londra. Secondo la polizia, il modello del frigorifero è un Hotpoint FF175BP. Alcuni testimoni avevano rivelato subito dopo la tragedia che uno dei residenti riteneva che l'incendio fosse divampato a causa di un suo elettrodomestico difettoso. La sovrintendente della Met Police oltre a ribadire che il bilancio delle vite resta fermo a 79, ha sottolineato che i test di sicurezza condotti come parte dell'indagine sono stati su "scala ridotta" ma hanno permesso di accertare che il rivestimento con funzione isolante della torre era infiammabile come si temeva.