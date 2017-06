(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Se si lavora duro i risultati arrivano" e "poi la vita smentisce i profeti del catastrofismo". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Bisogna avere pazienza e resistenza. Sopportare gli insulti e le accuse", aggiunge. Il leader dem sottolinea: "L'Italia non è un Paese finito. Certo, questa è la tesi dei populisti. Di quelli che inseguono le scie chimiche e si fanno spiegare da soggetti esterni in chat come governare le città. Noi invece pensiamo che con un progetto chiaro e la forza di non cedere alla cultura dello sfascio l'Italia abbia un grande futuro. Per questo noi non molliamo. Per questo i dati economici confermano che tutti insieme dobbiamo andare avanti. Avanti, insieme".