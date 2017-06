(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - E' cominciato da pochi minuti il processo d'appello per la vicenda legata al derivato Alexandria di Banca Mps. Nell'aula del tribunale di Firenze c'è anche l'ex presidente della banca Giuseppe Mussari, condannato in primo grado per concorso in ostacolo alla vigilanza a tre anni e sei mesi di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici insieme all'ex dg Antonio Vigni e all'ex responsabile dell'area Finanza Gianluca Baldassarri, anche quest' ultimo seduto accanto ai suoi difensori. (ANSA).