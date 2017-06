Droga: Gdf Puglia, in 5 mesi sequestrate 20 tonnellate

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Nei primi cinque mesi del 2017 la Guardia di Finanza ha sequestrato in Puglia 20 tonnellate di droga, ha scoperto Iva evasa per 45 milioni e 980 lavoratori impiegati in nero o irregolari. I danni erariali e le risorse pubbliche richieste o percepite in frode ammontano invece - secondo la Gdf - a 213 milioni di euro e 337 persone sono state denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e contro la pubblica amministrazione. I dati sono stati forniti oggi presso il Comando pugliese della Guardia di Finanza, durante la festa del 243° anniversario del Corpo. "La Puglia si caratterizza per la recrudescenza del fenomeno dei traffici illeciti attesa la sua conformazione geografica - ha detto il gen.Vito Augelli, comandante regionale della Gdf -. I risultati che hanno ottenuto i reparti della Puglia al contrasto dei traffici illeciti sono molto importanti: in materia di sequestro di stupefacenti in 5 mesi abbiamo già raggiunto il totale di sequestri ottenuti in tutto il 2016. Parliamo di oltre 20 tonnellate".