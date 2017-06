Al pronto soccorso armato con pistole e coltelli, arrestato

(ANSA) - LECCE, 23 GIU - "Quando si hanno tanti nemici è necessario andare in giro armati": così ha detto un uomo di 48 anni, con precedenti penali, Mauro Basciá, di Lizzanello (Lecce), agli agenti di polizia che lo hanno arrestato perchè si era presentato al pronto soccorso dell' ospedale di Lecce armato con due pistole, munizioni, un cacciavite e alcuni coltelli. L'uomo aveva richiesto cure mediche per problemi di lieve entità ed era nella sala d'attesa quando uno degli altri pazienti ha notato che aveva una pistola sotto la camicia. Ha segnalato la cosa ai poliziotti del posto fisso che hanno quindi perquisito l'uomo trovandogli indosso una Beretta di piccolo calibro, risultata poi a salve, una pistola artigianale con colpo inserito e nelle tasche dei pantaloni dieci proiettili privi di ogiva, alcuni cacciavite e un mollettone con dei piccoli coltelli. Altre armi sono state sequestrate in una successiva perquisizione domiciliare.