Lavori sulla Bologna-Rimini, sabato 24 e domenica 25. Ripercussione sui collegamenti con la Riviera Romagnola.

Sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Cesena

e Rimini sulla linea Bologna-Rimini e tra le stazioni di Trinitapoli e Barletta sulla linea Foggia-Bari, che comporteranno

modifiche alla circolazione treni per le relazioni sotto indicate e di seguito sintetizzate:

 I treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, IC ed ICN da Torino, Milano, Venezia e Bologna per Ancona,

Pescara, Bari, Lecce, Taranto e viceversa subiranno variazioni, limitazioni di percorso e deviazioni.

 I treni regionali da Genova/Voghera/Milano/Piacenza per Rimini/Pesaro/Ancona/Pescara e viceversa saranno

cancellati e saranno effettuati nuovi treni che seguiranno il percorso via Bologna – Castelbolognese –

Ravenna – Rimini;

 I treni regionali delle relazioni Bologna-Rimini e Castelbolognese-Rimini e viceversa saranno cancellati; saranno

effettuati nuovi treni tra Bologna e Cesena e sarà istituito un servizio sostitutivo con bus tra Cesena e Rimini;

 I treni regionali della relazione Bologna-Castelbolognese-Ravenna-Rimini e viceversa saranno cancellati e

sostituiti da nuovi treni con numerazioni e orari diversi; sarà istituito, inoltre, un servizio sostitutivo con bus tra

Rimini e Cesenatico a cura Trenitalia e tra Ravenna-Rimini e Pesaro a cura TPER;

 I treni regionali delle relazioni Ravenna-Faenza, Faenza-Lavezzola e viceversa saranno cancellati.

Trenitalia ha predisposto delle apposite fiches horaires con tutta la nuova offerta prevista nei giorni 24 e

25 giugno per i treni di Trenitalia, consultabile e scaricabile presso www.trenitalia.com>Informazioni e

assistenza>Orario Ferroviario “In Treno Regionale Digitale”>Elenco per regione o andando nella parte dell’Emilia

Romagna nel link www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Orari-regionali-digitali.

Le modifiche relative ai treni di Tper possono essere consultati al link https://www.tper.it/servizio-ferroviario.