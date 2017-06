(ANSA) - ROMA, 23 GIU - - Sono ore d'attesa in Sicilia attorno al nome di Piero Grasso per un'eventuale sua candidatura alla Presidenza della Regione, dove si voterà il prossimo novembre. Se il pressing nei confronti di Grasso c'è stato, adesso è il momento della riflessione. Anche perché, filtra, qualsiasi decisione Grasso la prenderà in autonomia, come ha sempre fatto, e senza nessuna accelerazione. Smentite quindi le 'voci' circolate negli ambienti politici che davano la candidatura come cosa ormai fatta, indicando domenica prossima come la data entro la quale avrebbe dovuto essere ufficializzata la decisione.