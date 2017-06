(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Virginia Raggi si è data sette e mezzo per il primo anno da sindaca di Roma? Io le darei lo stesso e voto e anche di più come incoraggiamento. Fare il sindaco di Roma è davvero terribile, faticoso e distruttivo". Così Roberto Fico, capogruppo alla Camera del M5s e presidente della Commissione Vigilanza Rai, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Ho visto Virginia due giorni fa, lei sta cercando di fare e dare il massimo, è chiaro che non è semplice ma si va avanti". La Raggi dovrebbe dimettersi se ci sarà il processo? "Se c'è il processo non si deve dimettere assolutamente, poi vedremo il corso ma non nel rinvio a giudizio", ha concluso a Rai Radio1 Fico.