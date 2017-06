(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - "Abbiamo fatto una offerta giusta e seria" sui diritti dei cittadini, ma vogliamo anche "certezza" per il milione di britannici che vivono nell'Unione europea. Così la premier del Regno Unito Theresa May al termine della riunione del Consiglio europeo, ha difeso la proposta presentata ieri sera agli altri 27 leader Ue. "Il Regno Unito lascerà l'Ue ma non l'Europa", ha ribadito May, aggiungendo che il suo Paese vuole "una partnership profonda e speciale" con l'Unione europea.