(ANSA) - PARIGI, 23 GIU - Arnold Schwarzenegger sbarca a Parigi per promuovere la sua battaglia sul clima: l'ex attore ed ex governatore della California, fondatore dell'organizzazione 'Regioni per il clima' (R20), verrà ricevuto all'Eliseo da Emmanuel Macron. A inizio giugno, in seguito all'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi, il presidente francese deformò la frase cult dell'omologo Usa, Donald Trump - "Make America great again" - rilanciandola in chiave ecologica, "Make our planet great again". Uno slogan che ha avuto un impatto planetario, tanto da indurre l'Eliseo a lanciare, qualche giorno dopo, un omonimo sito internet - 'Makeourplanetgreatagain.fr' - al servizio di chiunque - Ong, ricercatori, aziende - voglia fornire un contributo alla battaglia per la salvaguardia del pianeta.