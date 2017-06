Torino: procuratore generale, no titolarità su indagini

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - "Il procuratore generale non è titolare di indagini, riservate esclusivamente ai procuratori della Repubblica", e i suoi poteri di vigilanza e coordinamento nei confronti delle Procure della Repubblica "non riguardano l'attività investigativa e di indagine preliminare a parte casi specifici previsti dalla legge". Così, in una nota, il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, in merito ai resoconti di alcuni quotidiani sulle indagini relative ai fatti di piazza San Carlo. Saluzzo fa riferimento, in particolare, al colloquio avuto ieri con il questore di Torino, Angelo Sanna. "Il tentativo di riferire il contenuto del colloquio alle vicende che in questo periodo si sono succedute, in materia di ordine pubblico, è del tutto arbitrario", scrive Saluzzo, precisando che il procuratore generale "non ha competenza alcuna in materia di ordine pubblico, essendo materia e competenza esclusivamente riservate al Prefetto, al Questore e agli altri organismi collegiali previsti".(ANSA).