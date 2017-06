(ANSA) - ISLAMABAD, 23 GIU - E' salito a 25 morti e oltre 70 feriti il bilancio della duplice esplosione avvenuta oggi a Parachinar, capoluogo del territorio tribale pachistano della Kurram Agency. Lo hanno reso noto fonti ospedaliere e della amministrazione locale. Venti cadaveri si trovano nell'ospedale locale, mentre altri cinque sono stati portati in corteo alla Imambargh, luogo di culto sciita. I media locali sottolineano infatti che la popolazione locale è prevalentemente musulmana sciita. L'attentato, che giunge a due giorni dalla fine del Ramadan, non è stato per il momento ancora rivendicato.