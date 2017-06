(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Non sono d'accordo con Berlusconi, i 5 Stelle non sono il male assoluto. Non esiste il male assoluto in politica. Se mai ci fosse un'alleanza tra la Lega e M5S, che mai ci sarà, il punto rimarrebbe quello di risolvere i problemi e amministrare bene. In Lombardia, per esempio, dove la Lega governa con Berlusconi, si sono appena trovati 30 milioni di euro per i disabili gravi e 30 milioni di euro per gli asili nido gratis, se mamma e papà lavorano. Noi facciamo questo, se i 5 Stelle ci seguono, va bene". Lo afferma il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, stamattina ospite ad Agorà Rai3.