Uccide il compagno a coltellate e lo evira

Un uomo di 63 anni, dirigente d’azienda, è stato ucciso ed evirato con diverse coltellate questa mattina a Modena, in un condominio di via Mare Adriatico, dalla compagna, straniera. L’omicidio è avvenuto verso le 6. E’ stata la donna a dare l’allarme alla polizia, poi si è consegnata agli agenti. L’uomo, Claudio Palladino, è stato ucciso nell’appartamento al terzo piano di una palazzina. La compagna, cinquantenne, sarebbe l’ex badante dei genitori di lui.

Palladino sarebbe stato colpito con almeno una decina di fendenti, ma non è stato ancora chiarito se tra i due c'è stata una colluttazione. L'omicida è Verona Popescu: ha colpito il compagno Claudio Palladino con otto coltellate tra addome e torace e lo ha anche evirato. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio di Modena: nell’interrogatorio a cui è stata sottoposta la donna, romena di 50 anni, avrebbe dato una ricostruzione che gli inquirenti definiscono «fantasiosa». Non si capisce se l’abbia data perché ancora in stato di choc o per nascondere un’altra verità. Ma, in ogni caso, quello che ha detto non è ritenuto credibile.

Dubbi sull'equilibrio mentale di Verona Popescu, che ha ucciso a coltellate ed evirato il compagno Claudio Palladino. Dubbi che, anche se non citati direttamente, emergono nelle parole del procuratore capo di Modena, Lucia Musti. L’interrogatorio cui è stata sottoposta l’ex badante fornisce, difatti, una ricostruzione fedele sulla dinamica, ma quantomeno «fantasiosa" rispetto al movente, che ancora non c'è.

«La donna è stata arrestata in flagranza di reato per omicidio volontario aggravato - spiega Musti - Sulla sua confessione possiamo soltanto dire che il racconto fornito sulla dinamica dei fatti è conforme alle prime risultanze della polizia scientifica. Sotto questo punto di vista la confessione è credibile. Sul fronte del movente, invece, quanto riferito da lei è molto fantasioso. Sembra sincero, il suo racconto, ma è un racconto che induce il pm a fare accertamenti sulle condizioni di salute della signora».

Il pm è Lucia De Santis: «L'uomo è stato colpito da diversi fendenti, prevalentemente a torace e addome, anche nella zona del collo. Sul movente sono necessari altri accertamenti, perchè la ricostruzione fornita è per così dire 'fantasiosà. Il corpo è stato trovato in bagno, colpito da almeno otto fendenti ed evirato. Ha cercato di difendersi. La donna - conclude il pm - ha usato un coltello da cucina, di quelli che si mettono nei ceppi. Ha usato il più piccolo della serie. Stava preparando colazione prima del fatto».