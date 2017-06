(ANSA) - MOSCA, 23 GIU - L'oppositore Alexiei Navalni non può candidarsi alle presidenziali russe del prossimo anno a causa della condanna a cinque anni con la condizionale inflittagli nel processo-bis del controverso caso KirovLes: lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale in un comunicato. Già la scorsa settimana, la presidente della commissione, Ella Pamfilova, parlando al canale Dozhd aveva affermato che Navalni non ha "nessuna possibilità" di essere ammesso alle presidenziali a causa della condanna per appropriazione indebita.