Consip: Marroni lascia, chiudo con assemblea 27 giugno

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Luigi Marroni lascia Consip. L'Ad lo ha annunciato al termine di un incontro con il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. "Il mio futuro? - ha detto - Non sarà certo in Consip, l'assemblea del 27 chiude un'esperienza bellissima per me". "Sono un fedele servitore dello Stato - ha aggiunto - e faccio il mio lavoro fino in fondo. E' stato un onore lavorare per lo Stato italiano". A chi gli chiedeva se vi fossero ancora le condizioni per andare avanti, l'amministratore delegato della centrale acquisti della pubblica amministrazione ha risposto dicendo di rivolgersi al ministro dell'Economia Padoan. "Chiedetele all'azionista queste cose, non a me. Io sto concludendo il mio lavoro da servitore di questa istituzione e vorrei tenere questo atteggiamento fino in fondo". Quanto alle sue due audizioni con i pm di Roma Marroni si è limitato a sottolineare: "Io sono stato interrogato due volte e ho detto quel che dovevo".