(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Nel '94 scesi in campo per non consegnare l'Italia ai comunisti. Oggi il pericolo sono questi del Cinque Stelle che, per come sono fatti e il programma che hanno, sono assolutamente pericolosi". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Michele Cucuzza e Rita Dalla Chiesa per la trasmissione "Buon Pomeriggio Estate", in onda sull'emittente televisiva Telenorba.