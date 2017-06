(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - Il Regno Unito "continuerà a fare la sua parte nel combattere la crisi dell'immigrazione illegale, che è una sfida per tutto il nostro continente". Così la premier Theresa May al termine del Consiglio europeo, sottolineando che i 28 leader durante la riunione si sono impegnati ad affrontare le "cause profonde" del fenomeno, in particolare nel Mediterraneo centrale. May ha poi confermato lo stanziamento di 75 milioni di sterline per "far fronte a bisogni urgenti e umanitari" dei migranti. "Restiamo impegnati a svolgere il nostro ruolo nell'assicurare la sicurezza e la difesa dell'Europa", ha aggiunto la premier britannica.