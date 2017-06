Marra intercettato: "La Raggi non può governare"

Dalle intercettazioni di Raffaele Marra emerge un pesantissimo giudizio dell’ex capo del personale del Campidoglio sulla sindaca Virginia Raggi: 'Non c'ha le palle? E allora che lo fai a fà 'u sindaco?', avrebbe commentato con un’amica sulla nomina del fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune: 'Sta facendo la principessa che... l’hanno fregata!'. A Palermo, 14 M5s a giudizio per le firme false. A Milano, il sindaco Sala è indagato per turbativa d’asta sull'appalto della 'piastrà dell’Expo. Non si autosospende: 'Vado al lavorò. Consip, Marroni vede Padoan e annuncia le dimissioni: 'Lascio con l'assemblea del 27 giugnò.

L’UE SNOBBA L’OFFERTA DELLA MAY SULLA BREXIT: "TRATTI CON BARNIER"

MIGRANTI, MACRON-MERKEL CON L’ITALIA, MURO DAI PAESI DELL’EST

Doccia fredda dai leader europei alla premier britannica May che aveva assicurato che nessun cittadino europeo dovrà lasciare il Regno Unito dopo la Brexit. La sua offerta è 'un primo passò, ma 'al di sotto delle aspettativè, dicono i presidenti della Commissione Juncker e del Consiglio europeo Tusk, sottolineando che comunque 'i negoziati si fanno con Barnier'. Lei ribatte: 'La nostra proposta giusta e serià. Al vertice confronto anche sui migranti: sulla spinta di Merkel e Macron, i leader concordano di coordinarsi meglio per aiutare l’Italia. Gentiloni soddisfatto: 'Ma i problemi non si risolvono con un documentò.

L’ITALIA BOCCHEGGIA PER IL CALDO, E’ ALLARME SICCITA'

WEEKEND DA BOLLINO ROSSO IN 10 CITTA'. IL PO E’ UN RIGAGNOLO

Weekend 'di fuocò per 10 città italiane, contrassegnate con il bollino rosso del ministero della Salute che indica un’emergenza caldo al massimo livello di rischio per la popolazione. Domani allarme a Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Torino, domenica riguarderà Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Il caldo acuisce la siccità in tutta Italia, in particolare in Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna. Il Po è ridotto a un rivolo di 13 centimetri a 30 Km dalla sorgente. La Toscana chiede lo stato di emergenza. A secco il Lago di Bracciano, riserva idrica di Roma. Esperti preoccupati: colpa dei cambiamenti climatici.

EFFETTO STOP VOUCHER SUL LAVORO, BOOM DI CONTRATTI A TERMINE

LA QUATTORDICESIMA VALE 6,7 MILIARDI, META' VA A FISCO E BOLLETTE

Boom dei contratti a termine nei primi 4 mesi del 2017. E' l'effetto dello stop dei voucher sul lavoro. Il saldo tra assunzioni e cessazioni nel settore privato è stato pari a +559.000, superiore allo stesso periodo del 2016 (+390.000) e del 2015 (+499.000). A far da traino i contratti a tempo determinato (+415mila), +29.000 quelli a tempo indeterminato. Le assunzioni sono state 2.129.000 (+17,5% sul 2016), +30,6% a tempo determinato e -4,5% a tempo indeterminato. Confesercenti: la quattordicesima a oltre 7 milioni di persone, ma il 49% sarà usato per pagare tasse e spese obbligate.

NUOVE ACCUSE USA A PUTIN, GUIDO' GLI HACKER ANTI-HILLARY

OBAMA ORDINO' UN CYBERATTACCO CONTRO MOSCA MA ERA RILUTTANTE

Il Washington Post rivela che la Cia avrebbe accertato un coinvolgimento diretto del presidente russo Vladimir Putin nella campagna di hackeraggio per screditare le presidenziali Usa. La Cia sarebbe venuta in possesso di specifiche istruzioni di Putin per sconfiggere o danneggiare la candidata democratica Hillary Clinton e aiutare il suo rivale Trump. In risposta, Obama avrebbe ordinato la preparazione di una 'cyberoffensivà contro la Russia poco prima di lasciare la Casa Bianca, ma era riluttante per il timore di 'peggiorare le cosè.

BERLUSCONI, GRILLO? COMICO COL VIZIO DI FARSI PAGARE IN NERO

CAMILLERI AI GIOVANI, NON SEGUITE RENZI E M5S, SONO CADAVERI

'I Cinque Stelle non hanno nè arte nè parte. Un movimento che cambia idea su tutto. Beppe Grillo? Un buon comico, col vizio di farsi pagare in nero, circondato da gente che prima non faceva niente. Nel '94 il pericolo erano i comunisti, ora sono lorò. Sono i giudizi di Silvio Berlusconi in un’intervista a La7. E su un futuro governo di centrodestra, vede Salvini agli Interni e Montezemolo agli Esteri. Lo scrittore Andrea Camilleri, al liceo Empedocle di Agrigento, arringa gli studenti: 'Non credete ai Renzi e ai Cinque Stellè perchè 'sono già cadaveri, fuori dalla vostra storia e dal vostro avvenirè.

ACCOLTELLA IL COMPAGNO E LO EVIRA, POI CHIAMA LA POLIZIA

UN MOVENTE FANTASIOSO, DUBBI SUL SUO EQUILIBRIO MENTALE

Una donna di 50 anni ha ucciso a coltellate il suo compagno, poi ha dato l’allarme alla polizia e si è consegnata. E’ accaduto a Modena; la vittima è un dirigente d’azienda di 60 anni, colpito da 8 coltellate fra addome e torace, ed anche evirato. Gli inquirenti definiscono 'credibilè la ricostruzione della donna sulla dinamica, ma 'fantasiosà sul movente, che ancora non è stato accertato. Emergono dubbi sul suo equilibrio mentale.