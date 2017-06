E' morto il giurista Stefano Rodotà, aveva 84 anni

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - È morto a Roma, a 84 anni, il giurista ed ex parlamentare Stefano Rodotà. Nato a Cosenza il 30 maggio 1933, fu eletto deputato per la prima volta nel 1979 come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano. Dal 1997 al 2005 è stato il primo Presidente del Garante per la protezione dei dati personali. Rodotà è stato anche candidato, proposto dopo una consultazione online dal Movimento 5 Stelle, per l'elezione alla presidenza della Repubblica Italiana del 2013. La politica tutta lo omaggia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla famiglia sottolinea che "la sua lunga militanza civile al servizio della collettività è stata sempre contrassegnata dalla affermazione della promozione dei diritti e della tutela dei più deboli". Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ricorda il "grande giurista, intellettuale di rango, straordinario parlamentare".