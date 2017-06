Terremoto: lavori a ritmo serrato su strada Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Lavori a ritmo serrato anche in questo fine settimana sulla strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio. I tre cantieri della Provincia di Perugia resteranno in funzione per accorciare ulteriormente i tempi di riapertura del tratto e proprio per ottimizzare le opere di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, il Comune di Norcia ha rinunciato all'idea di sperimentare il ritorno a Castelluccio con un servizio navetta in questo weekend. "L'obiettivo è riaprire la strada a senso unico alternato per il 30 giugno e faremo di tutto perché questo avvenga", hanno ripetuto il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Una data che potrebbe essere confermata, dato l'avanzamento dei lavori: alcuni tratti di manto stradale sono stati già ripristinati e anche i disgaggi dei massi pericolanti starebbero procedendo secondo la tempistica prestabilita. Un punto complessivo dello stato di avanzamento dei cantieri sarà effettuato lunedì mattina, quando la governatrice Marini ha convocato il tavolo tecnico per stabilire i tempi e le modalità precise della riapertura della 477. La provinciale è chiusa dal 30 ottobre scorso, giorno della grande scossa di terremoto che aveva reso inagibile la strada a causa di crolli e frane. Intanto sul Pian Grande di Castelluccio la famosa fioritura si sta arricchendo di nuovi colori. (ANSA).